【その他の画像・動画等を元記事で観る】 jo0ji（読み：ジョージ）が、2026年7月25日23時よりテレ東系列ほかで放送が開始される、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』最終クールのオープニングテーマを担当し、新曲「I-BULL」（いぶる）を書き下ろしたことが発表された。jo0jiからのコメントも到着している。 ■「I-BULL」CDには11月スタートのワンマンツアーチケット先行受付シリアル