サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第2戦で日本がチュニジアに4-0で圧勝し、中国でも絶賛の声が上がっている。21日に行われた試合は日本が立ち上がりから攻勢に出ると、4分に左サイドの中村敬斗の折り返しを鎌田大地が押し込んで先制に成功する。さらに31分には今季オランダリーグ得点王の上田綺世が強烈なミドルシュートをたたき込み追加点を挙げた。エンドが変わった後半は良い形が作れない時間帯が続いたが、6