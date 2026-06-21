タレント明石家さんまが、20日放送のMBSラジオ『ヤングタウン土曜日』（土曜22時30分）に出演。中村玉緒さんの通夜に出席できた経緯について語った。 「30年で初めて」の異例スケジュール 【画像】6月20日放送MBSラジオ『ヤングタウン土曜日』 番組でさんまは、自身が出演する日本テレビ『踊る！さんま御殿!!』の収録が通常とは異なる時間帯になっていたことを明かした。「収録があった。それが、この日だけ昼の