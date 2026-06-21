お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、20日のニッポン放送系ラジオ『オードリーのオールナイトニッポン』（土曜25時）に出演。自身の著書『青天』が直木賞候補にノミネートされた後、母校の教師から届いた連絡に対して抱いた複雑な心境を明かした。 【画像】6月20日ニッポン放送系ラジオ『オードリーのオールナイトニッポン』 若林は冒頭、「俺、結構誤解され