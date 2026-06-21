6月22日（月）夜9時 日本テレビ系で放送の「しゃべくり007」には、葉加瀬太郎が登場！ 全国各地の公演先でラーメンを食べまくっているという大のラーメン好き・葉加瀬。これまでに訪れたイチオシラーメン店を、“推し麺”巡礼MAPと共に紹介。葉加瀬が尊敬するラーメン評論家で年間700杯以上ラーメンを食べているという“らーめん官僚”ことかずあっきぃを迎え、各店の魅力を徹底解説！