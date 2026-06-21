６月２２日（月）の近畿地方は、雲の多いすっきりしない天気となるでしょう。 梅雨前線は南に離れていますが、近畿地方は日本海からの湿った空気の影響を受ける見込みです。北の地域ほど雲が広がりやすいでしょう。 北部を中心に明け方にかけて雨が降り、日中も弱い雨の降る所がありそうです。中部と南部は雲が広がりやすいものの晴れ間がありそうで、南の地域ほど日ざしが届きそうです。 朝の最低気温は前日と同じくらいか低く