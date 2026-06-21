◇プロ野球セ・リーグ 中日 5-3 巨人（21日、東京ドーム）1勝1敗で中日との同一カード3戦目を迎えた巨人。終盤まで試合を優位に進めるも、逆転負けを喫しました。この日の先発・井上温大投手は、初回の先頭に全球ボールで四球を与えます。それでも即座に持ち直し、後続を併殺に取るなど打者3人で抑える立ち上がり。これを援護すべく巨人打線は初回から奮起し、ダルベック選手のタイムリーで1点を先取しました。さらに4回には泉口友