兵庫県西宮市で県立病院と市立病院を統合再編した「県立西宮総合医療センター」が開院するのを前に記念式典が行われました。 来月１日に開院する「県立西宮総合医療センター」。県立西宮病院と西宮市立中央病院が統合再編された病院です。 ５５２の病床の大部分が急性期病床で、血管の撮影装置とＣＴを組み合わせ、救急外来において診断と治療を同時に行う「ハイブリッドＥＲ」という装置を新たに設置。 さらに、脳