かやぶき屋根のふき替えが進む「越前敦賀の民家」どこか懐かしい気持ちにさせてくれる、かやぶき屋根の家―。集められた各地の古民家を眺め、旅する気分になれるのが大阪府豊中市の日本民家集落博物館だ。日本の多様な生活や文化を感じられ、建築好きにたまらない場所となっている。（共同通信記者＝井上康太郎）17〜19世紀までに建てられた岩手から奄美大島（鹿児島）までの12棟の民家、茶室、農村歌舞伎舞台、米蔵などが、展