「ロッテ−楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）楽天の吉井監督が先発した藤井を１イニングで交代させた。藤井は初回、安打と四球で２死一、二塁とされ、佐藤、山口に連続適時二塁打を浴びた。初回に１点を先制したが、あっさり逆転を許した。「チームの皆さんにも、応援してくださるファンの皆さんにも申し訳ないです」とコメントに悔しさをにじませた。二回には２番手として内をマウンドに送った。藤井はこれで