プロ野球・中日ドラゴンズは、サカナクションが2019年にリリースした楽曲「新宝島」をアレンジした「新宝島（Dragons Mix）」の映像付きフルバージョンを球団の公式YouTubeにて公開した。【動画】キャンプ・公式戦の映像満載！公開された「新宝島（Dragons Mix）」映像付きフルver.同曲は、球団の90周年広報アンバサダーである山口一郎が、自身の楽曲を元に今年3月にアレンジ制作したもので、これまでバンテリンドーム ナゴヤ