テレビ東京で放送中のドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の公式Xが21日までに更新され、あののロングヘアー姿に反響が寄せられている。【写真】「めっちゃロングも似合う」“ロングヘア姿”を披露したあの18日に放送された第11話では、あのが演じる仲村がロングヘアーになって登場。投稿では「仲村（あの）の母（雛形あきこ）が初登場!!仲良く親子ショットを撮らせていただきました」として、2人のオフショットを公開した。