◇W杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。FW上田綺世（27＝フェイエノールト）は待望のW杯初ゴールを含む2発で勝利に貢献した。1点をリードして迎えた同31分、上田が相手の股を抜