新たに米ニューヨークにスパ施設を開業する「ふきや旅館」＝５月、湯河原町湯河原温泉で創業９０年以上の歴史を持つ老舗温泉旅館「ふきや旅館」（湯河原町宮上）は今秋にも、米ニューヨークにスパ施設を開業する。長年育んできた旅館運営や接客の知見を土台に、日本の入浴文化を海外に届ける。同旅館４代目でスパ施設の運営を担当する山本俊介さん（３４）は「湯河原から世界へ、日本の『おもてなし』を届けたい」と意気込んでい