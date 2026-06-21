お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が6月20日に自身のXを更新した。《勝手に恒例の おじさんと時計台2026》のコメントとともに、札幌時計台をバックに、愛用のメガネを外した顔写真を投稿したのだ。するとXには、《メガネしてなかったら誰だかわからない》《近くにいても気づかない自信ある》など“正体不明”を指摘する声が寄せられた。「山里さんは、自身がライフワークとしている単独ライブ『山里亮太の140』を6