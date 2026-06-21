6月18日、歌手・氷川きよしが自身のInstagramを更新。公開したファッションが話題を呼んでいる。《今日は初のファンクラブイベント KIINA’SLAND発足2年目のファンミーティング 最高に楽しかったです》こうつづった氷川は、リハーサル中とみられるステージで、ポーズを決めた写真を公開。デニム風ジャケットと黒のインナー、同系色のデニム、先の尖った黒いパンプスを着こなしていた。黒のインナーはウエストまでの丈感で、