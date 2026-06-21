北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦のチュニジア戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）で日本代表は４―０と快勝。ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）がＷ杯初ゴールを含む２発で勝利に貢献したが、ファンからパフォーマンスを巡って心配の声も上がっていた。１―０の前半３１分に相手の股を抜く強烈なミドルシュートを決めると、後半３８分には右サイドを駆け上がったＭＦ佐野海舟（マインツ）のクロスに頭で合わせ