シンガー・ソングライターの森山直太朗の公式Ｘ（旧ツイッター）が２１日、更新され、森山がサッカー北中米Ｗ杯を観戦する様子が動画で明かされた。日本はこの日午後１時開始の１次リーグＦ組第２戦・チュニジア戦（メキシコ・モンテレイ）に臨んだ。森山は自身の公演があった京都の会場内のテレビで観戦した。自身の公演はこの日夕に開演で、そのリハーサル時間とチュニジア戦の試合時間が重なった。この日の投稿には動画