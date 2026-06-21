W杯日本―チュニジアサッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。後半、日本ベンチ前でカメラが捉えたある人物の表情が話題を呼び、ファンの期待感を煽った。この試合、日本は5人の交代カードを使い切った。オランダ戦では出番のなかった21歳の後藤啓介も後半39分からピッチへ。ベンチから鋭い視線を送っていたのは