チュニジア戦サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグF組の第2節を行い、日本代表はチュニジアに4-0で勝利した。前半31分に上田綺世が強烈なミドルシュートを突き刺すと、欧州の元名MFも称賛した。1-0でリードする日本。中央でボールを受けた上田は、ドリブルしながら右サイド方向へ流れる。ペナルティーエリアに入った瞬間、右足を振り抜くと、ボールは対峙していた相