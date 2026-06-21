ここまでの戦いぶりへの称賛も「ドイツ、スペイン、イングランド、ブラジルを破る」森保一監督の率いる日本代表は、北中米共催ワールドカップ（W杯）のグループステージF組の第2節でチュニジア代表に4−0で勝利した。2022年のカタールW杯から引き続き、指揮を執っている森保監督は、SNS上では一挙手一投足が注目され「史上最高に面白い監督だ」と話題になっている。過去のW杯出場7大会で2002年の日韓W杯でしか勝てていなかった