フェイエノールト公式Xが上田綺世のゴール集を公開日本代表FW上田綺世は現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグF組第2戦チュニジア戦に先発し、W杯初得点を含む2得点で4-0の勝利に貢献した。上田が所属するオランダ1部フェイエノールトは27歳のストライカーのゴール集とともに「世界も彼のことを知った」と投稿して大きな反響を呼んでいる。上田は前半31分、ペナルティーエリアの右角付近から右