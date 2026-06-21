日本テレビ系の生中継で称賛の声サッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表に4-0で快勝した。試合後、殊勲の選手から“本音”を引き出した意外な人物に、SNS上からは「プロフェッショナル」「ナイスすぎる」といった声が上がっている。初戦を引き分けていた日本代表は、立ち上がりの前半4分に鎌田大地のゴールで