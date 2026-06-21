中国アニメーション映画『傘少女精霊たちの物語』日本語吹き替え版公開記念舞台あいさつが20日に開催され、主人公の傘に宿る精霊・チンダイ役の石見舞菜香、小剪子（コバサミ）役の上絛千尋が登壇した。【写真】石見舞菜香＆上絛千尋イベントの様子映画上映後、割れんばかりの拍手の中、ステージに登場した二人。まだ映画の余韻に浸っている様子の観客を見渡した石見が「皆さんは今、本編をご覧になった直後ということで。