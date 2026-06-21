「今回ほど『この日本に気をつけろ』という言葉がふさわしい時はない」日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコのモンテレイで、北中米共催ワールドカップ（W杯）グループステージF組のチュニジア代表戦に4-0の勝利を収めた。4ゴールを奪う圧勝に、イタリア紙「ガゼッタ・デロ・スポルト」では日本の攻撃陣を「超音速」と表現し「日本に気をつけろ」と伝えた。日本は前半4分に左サイドを切り崩してMF中村敬斗のラストパス