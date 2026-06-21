「2026FIFAワールドカップ」で日本代表の長友佑都が21日、自身のInstagramを更新し、この日、4‐0でチュニジアに快勝したことをあらためて報告し、チームメイトとのショットを公開した。【写真】客席がセレソンすぎるよ！ブラジル代表レジェンドのSNSに騒然長友は「最高の勝利！！ まだまだここから」とつづりながら、チームメイトの堂安律らと肩を組んだショットを公開した。この日、日本代表はグループステージの第2戦でチ