◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）森保ジャパンは４―０の圧勝でチュニジアを一蹴した。勝ち点を４とし、得失点も＋４に伸ばしたことから、１次リーグ突破はほぼ確実となった。＊＊＊勝利がマストだった一戦で、森保監督は「鎌田大地シャドー起用」の勝負手を繰り出した。Ｗ杯予選を中心に、守備を固める相手を崩す「対アジア仕様」の戦い方の中で、鎌田はシャ