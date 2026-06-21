◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）中日は、８回に一挙４点を奪い、逆転勝利。ベンチの采配がハマり、６カードぶりの勝ち越しを決めた。４点ビハインドの８回だった。岡林の二塁への内野安打と相手の失策で無死一、三塁とチャンスをつくった。石伊は空振り三振に倒れたが、８試合ぶりに４番復帰した細川が、高め直球を詰まらせながらも、右前に落とす適時打で１点を返した。２死一、二塁から途中出場