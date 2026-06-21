大手芸能事務所「アミューズ」が２１日、東京・両国国技館で「第４８期定時株主総会」を開き、閉会後に俳優の甲斐翔真と音楽ユニット「Ｄｉｏｓ」のスペシャルライブが行われた。多くの有名ミュージカルで活躍する甲斐は、りりしい短髪姿で登場。オーケストラを背に人気ミュージカルのナンバーをのびやかな歌声で披露した。株主を前にしてのステージに「いつもと雰囲気が違うからドキドキしますね。全ミュージカルは劇場でやら