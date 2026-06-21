◇プロ野球セ・リーグ 中日 5-3 巨人（21日、東京ドーム）1勝1敗で迎えた巨人との同一カード3戦目。終盤まで巨人が優位な展開とするも、8回に中日が一気に逆転し勝利しました。この日の中日の先発は柳裕也投手。初回からダルベック選手の先制タイムリーを浴びます。さらに4回には泉口友汰選手のソロホームランを浴び、6回にも再び泉口選手のタイムリーを浴びました。援護したい中日打線でしたが、対する先発・井上温大投手には6回