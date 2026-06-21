「高松宮記念杯・Ｇ１」（２１日、岸和田）１２Ｒで決勝戦が行われ、古性優作（３５）＝大阪・１００期・ＳＳ＝が先行した寺崎浩平（福井）を差して１着。Ｇ１は日本選手権から連続で通算１０回目、高松宮記念杯は３年ぶり３回目の優勝を飾り、賞金５５９０万円（副賞込み）を獲得した。３着だった犬伏湧也（３０）＝徳島・１１９期・Ｓ１＝が激戦を振り返る。赤板過ぎにいったん出切ったが、すかさず仕掛けてきた寺崎−古性