顔出しNGの敏腕ライターたちが、いま注目のタレントの素顔に迫る『ライターズ！』（日本テレビ系）。21日（深1：40）は、25日放送の『即決二択クイズ!!イダテン』（同局後7：00）から、MCを務める井ノ原快彦が登場する。後輩の人気アイドルや旬なタレント・芸人が多数そろった番組の魅力、そして今年50歳を迎えての抱負など、たっぷりと聞いた。【画像】『ライターズ！』に出演した井ノ原快彦（別カット）■「親も、本当は大人