俳優の鈴木亮平が主演する劇場版第3弾『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』（8月21日公開）のオリジナルメンバーの出演情報が解禁された。これに伴い、コメントが到着した。【写真】かつての仲間が全国へ…「全国MERマップ」同シリーズは、2021年にTBS日曜劇場枠で放送され、鈴木亮平演じる医師・喜多見幸太が「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念で、患者のためにどんな苦境にも飛び込み、立て