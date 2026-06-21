「日本ハム０−８ソフトバンク」（２１日、エスコンフィールド）日本ハム先発の柴田はアクシデントのため、三回途中１失点で降板し、プロ初黒星を喫した。三回無死一塁で、ソフトバンク・野村の痛烈なライナーが右手小指付近を直撃。いったんは続投した直後に正木の右犠飛で先制点を許し、交代を告げられた。幸い大事には至らず。右手小指付け根付近の打撲で病院には行かず、アイシング等の処置を受けた。試合後は「骨には