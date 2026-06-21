6月15日の参議院決算委員会で、立憲民主党の古賀千景議員が質問した内容に対して、既存メディア、SNSを含め大きな反響が沸き起こっている。 古賀議員の発言は「自衛隊員、その家族に対する侮辱であり、許しがたい。職業差別でもある」というのが多くの意見だ。 本人も質問中に気が付いて、直ちに発言を撤回し、謝罪している。答弁に立った小泉進次郎防衛大臣も即座に指摘し「自衛隊員が経済的に厳しい家庭の人である」というこ