ヴァイオリニストの葉加瀬太郎が、22日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜後9：00）に出演する。【番組カット】押し麺が食べられず…スタジオに座り込み？葉加瀬は、全国各地の公演先でラーメンを食べ歩いているという大のラーメン好き。これまでに訪れたイチオシラーメン店を“推し麺”巡礼MAPとともに紹介する。葉加瀬が尊敬するラーメン評論家で年間700杯以上ラーメンを食べているという“らーめん官僚”こと