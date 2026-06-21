アメリカとイランによる戦闘終結にむけた覚書署名後、代表団による初めての直接協議が日本時間きょう午後、スイスで行われる予定です。双方の代表団もすでに現地入りしていますが、レバノン情勢をめぐり協議が進展するのか懸念も出ています。アメリカのバンス副大統領は、日本時間のきょう午後、イランとの協議が行われる予定のスイス中部ビュルゲンシュトックのホテルに到着しました。アメリカバンス副大統領「核問題やレバノン