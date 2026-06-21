【ビュルゲンシュトック共同】イラン外務省報道官は21日、スイスでの対米協議について「同日午後（日本時間同日夜から22日未明）、仲介国パキスタンとカタールを交えた4者で行う」と述べた。協議は「1日限り」とも説明した。