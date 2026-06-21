東京電力柏崎刈羽原発6号機の中央制御室で担当者から説明を受ける佐藤啓官房副長官（右）＝21日午後（代表撮影）佐藤啓官房副長官は21日、4月に営業運転を始めた東京電力柏崎刈羽原発6号機（新潟県）を視察し、運営状況や安全対策などを確認した。視察後の記者会見で「安全に対する現場の高い意識を感じた」と述べた。佐藤氏は同原発の運営を監視強化する政府のチーム長を務める。チーム設置後、視察は初めて。佐藤氏は東電の