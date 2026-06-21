◇パ・リーグロッテ―楽天（2026年6月21日ZOZOマリン）楽天先発・藤井聖が1回で30球を投げて3安打2四球3失点で降板した。ここまで4試合続けて初回に失点していた左腕。登板前日には「毎度同じことを繰り返している。そろそろしっかり抑えたい」と話していたが、またも失点した。1点を先制してもらったが、先頭・小川に右前打。西川への四球などで2死一、二塁とされ、佐藤、山口の連続適時打で3点を失って逆転を許した