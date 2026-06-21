サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２０日（日本時間２１日）、１次リーグが行われ、日本のＦ組では、スウェーデンがオランダに１―５で大敗した。スウェーデンは１次リーグ第３戦で日本と対戦する。スウェーデン１−５オランダ５―１で大勝したチュニジアとの初戦から一転、真逆のスコアになったスウェーデン。５失点のうち三つはサイドを崩され、ゴール前への速いクロスに対応できずにネットを揺らされた。