アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が21日、スイスで開かれる予定です。一方で、イラン側が停戦合意違反だとするレバノン情勢に関する緊急会議が開かれる見通しで、協議を前にせめぎ合いが続いています。アメリカのバンス副大統領やイランのガリバフ国会議長は、21日までにスイスに到着しました。アメリカとイランは今後、60日間の交渉期間の中でイランが保有する濃縮ウランの扱いや、核開発問題などについて最終合意を目