東京モノレールは、「キキ＆ララ モノレール」第3弾の運行を6月22日から開始する。10000形の1編成（編成番号：10081編成）の車内各所にキキ＆ララのラッピングを施した。窓にはキキ＆ララと東京モノレールのキャラクター「モノルン」を配置し、車窓からの景色とともに楽しめるようにした。車体側面は、キキ＆ララやモノルンが旅をする姿と東京パノラマライン沿線の風景をモチーフとしたデザインを採用した。新編成の運行情報や運行