21日の石川県内は強風などの影響により、倒木や停電が相次ぐなど、荒れ模様の天気となりました。金沢市では21日午後1時すぎに最大瞬間風速25．5メートルを記録する、非常に強い風が吹きました。強風影響で金沢市久安では街路樹が倒れ一時、道路をふさぐ被害が出ました。また、野々市市では市役所前の街路樹が倒れました。一方、北陸電力送配電によりますと、午後1時現在で穴水町曽山などでおよそ50戸、能登町曽又でおよそ40戸、輪