６月２１日で上半期の中央競馬が終了し、ＪＲＡは売り上げなどの成績を発表した。開催１３８日での売得金は、１兆７５１２億１４７４万４３００円で前年比３・５％増。開催競馬場のみの入場人員は２８１万７０１６名で、同比１１・６％増をマーク。ともに好調な数字となった。