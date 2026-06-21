日本代表のDF長友佑都（FC東京）が、5度目の正直でのワールドカップ第2戦の勝利を喜んだ。日本代表は日本時間21日、FIFAワールドカップ2026・グループF第2節でチュニジア代表と対戦し、4−0の快勝を収めた。試合は4分に鎌田大地が2試合連続ゴールを記録し先制すると、前半に上田綺世がミドルシュートでW杯初ゴールを記録。後半には伊東純也、上田が追加点を奪うとともに、クリーンシートで試合を締めくくった。チュニジア