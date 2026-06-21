◆パ・リーグロッテ―楽天（２１日・ＺＯＺＯマリン）楽天・吉井理人監督が初勝利へ執念のタクトを振るった。先発の藤井聖投手が味方が１点を先制した直後に逆転を許すと、２回から２番手で内星龍投手を送り込んだ。藤井は２死一、二塁のピンチを招くと、佐藤に右前適時打を許し同点とされた。さらに続く山口には右中間を深々と破る２点二塁打を浴びた。今季７登板のうち、先発した６登板全てで初回に失点。立ち上がりの悪