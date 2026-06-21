「個人的に得点が取れなかったことは、少し心残りとしてあります」。伊東純也は自身初のFIFAワールドカップをそう振り返り、今大会こそは――とリベンジを誓っていた。日本代表はFIFAワールドカップ2026 グループステージ第2節でチュニジア代表と対戦し、4−0で勝利を収めた。2点リードで迎えた69分、田中碧の鋭い縦パスを上田綺世がフリックし、伊東が裏へ抜け出す。「なるべく綺世に入った時は近くで落としてもらうか、裏に抜