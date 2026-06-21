◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２１日・横浜）阪神の先発は開幕から８連勝中の高橋遥人投手。９連勝となれば日本一になった１９８５年の中田良弘以来、球団４１年ぶりの快挙だ。コンビを組むのは伏見。快進撃は止まらない。以下、両チームのスターティングメンバー。「阪神」１番・左翼福島２番・二塁中野３番・右翼森下４番・三塁佐藤５番・一塁大山６番・中堅高寺７番・捕手伏見８番・遊撃熊谷９番