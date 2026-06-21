純金や金箔を使用した「ぴよりん」のアイテムが、ジェイアール名古屋タカシマヤで7月15日〜20日に開催される『大黄金展』に登場することが決まった。【画像複数】227万7000円のぴよりん「15周年記念メダル」などアイテムずらりオリジナルスイーツ「ぴよりん」の誕生15周年を記念し、金を使用した「ぴよりん」の置物など、多彩なラインナップが販売される。愛らしい姿をそのままに、細部まで精巧に仕上げられた記念性の高いアイ